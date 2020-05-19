Власти Калининградской области заявили, что масочный режим в регионе будет действовать долго

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19 мая 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kgd.ru

Ребенок в защитной маске. Фото: Pixabay

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в области прирост числа заболевших коронавирусом в неделю в среднем составляет от 4% до 4,5%.

В ведомстве ситуацию оценивают как напряженную, и напоминают жителям о соблюдении масочного режима.

«Он пришел к нам надолго, его нам придётся соблюдать, если мы хотим, чтобы кривая заболеваемости была либо ровной, либо пошла вниз, а не была пиковой», – заявила руководитель ведомства Елена Бабура.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что в регионе строгость контроля за соблюдением масочного режима постепенно будет повышаться. По его словам, жителям дали достаточно времени, чтобы он купили или сшили маски, поговорили с детьми и объяснили им ситуацию.

Масочный режим в Калининградской области действует с 29 апреля.