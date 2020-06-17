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17 июня 2020, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото из соцсети ВКонтакте

Опальный священник, отец Сергей рассказал об обстановке в Среднеуральском женском монастыре, который, как пишут СМИ, он захватил и выставил там казаков охранять порядок. Уральские СМИ сообщают, что сотрудники ФСБ и полиции прибыли в Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов», захваченный схиигуменом Сергием.

Силовики приехали в монастырь после сообщений о том, что обитель охраняют казаки, которых призвал священник. Сам отец Сергий рассказал изданию E1.ru, что сотрудники спецслужб проверили и уже покинули территорию обители. «Как вы видите, в монастыре все спокойно. Никаких вооруженных людей. У нас тихо и мирно. Паломники могут приходить», — сказал журналистам священник.

В монастырь продолжают прибывать десятки паломников, которые поддерживают отца Сергия. Во вторник, 16 июня, стало известно, что опальный священник захватил Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов» и стал вести службы, хотя его запретили в служении за отрицание коронавируса, а его таинства признали незаконными и недействительными. Отец Сергий отстранил от управления игуменью Варвару, которая является «главным должностным духовным лицом» монастыря по назначению Священного Синода в 2005 году.

В монастырь не пустили направленного туда Екатеринбургской епархией священника Георгия Викторова.