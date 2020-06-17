В оперштабе Москвы сообщили: почти 40% новых заразившихся COVID-19 в столице люди в возрасте от 18 до 45 лет

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17 июня 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]

IPA, globallookpress.com

По данным, которые в среду, 17 июня, представил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, почти 40% среди новых заразившихся COVID-19 в Москве, люди в возрасте от 18 до 45 лет.

Всего в Москве на данный момент подтверждены 209 745 случаев коронавируса. Более 128 тысяч пациентов выздоровели.

В оперштабе отметил, что в столице число новых случаев коронавируса на 25% меньше по сравнению с 16 июня. За сутки, по данным на среду, 17 июня, подтверждено 1065 новых случаев.

38,4% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,1% – от 46 до 65 лет, 12,3% - от 66 до 79 лет. 7% – заболевшие старше 80 лет. 8,2% среди заболевших - дети.

За прошедшие сутки в России выявлено менее восьми тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.