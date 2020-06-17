В России за сутки выявили менее восьми тысяч случаев коронавируса

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17 июня 2020, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

Тест на коронавирус. Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в России выявлено менее восьми тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

В штабе отметили, что ежесуточный прирост заболевших снижается вот уже второй день. В понедельник, 16 июня, он уменьшился до 1,6%, а сегодня – до 1,5%. «В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 553 301 случай (+1,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах», - рассказали специалисты оперштаба.

Отмечается, что всего за 24 часа в России COVID-19 заболели 7843 человека из 84 регионов страны. Из них у 2494 (31,8%) не было замечено клинических проявлений инфекции.