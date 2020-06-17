Коронавирус 17 июня: ВОЗ заявила о прорыве в лечении COVID-19, снятие ограничений в России ожидают к февралю

Аргументы Недели → Общество 13+

17 июня 2020, 10:21 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире достигло отметки 8 174 009. Погибло 443 тысячи человек, сообщают специалисты Университета Джонса Хопкинса. «Аргументы Недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

– Снятие в России всех ограничений, введенных для недопущения распространения коронавируса, возможно к февралю, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Фармацевтически управляемая ситуация должна появиться. Думаю, нужно говорить о следующем годе, думаю, это февраль, когда получим те лекарства профилактические, с которыми можно управлять ситуацией», – сказал Мурашко в эфире программы «Док-ток».

– Российские специалисты провели 15,6 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции.Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. «В РФ проведено более 15,6 млн тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 308 тыс. человек», – говорится в сообщении ведомства. Только за последние сутки было проведено 284 тыс. тестов на COVID-19.

– В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной COVID-19. Двухлетняя Мария Паршикова умерла в Морозовской больнице, где ей тщетно пытались помочь в течение недели. Сначала решили, что у девочки синдром Кавасаки. Но после вскрытия выяснилось: ребенок погиб из-за нового заболевания, вызванного коронавирусом. Консультант-пульмонолог Морозовской больницы Дмитрий Овсянников объяснил, что еще в начале весны мировое врачебное сообщество обнаружило новый детский недуг — мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19. «Сигналы из других стран поступали уже с марта, на сегодняшний день известно о 600 случаях. Провели детальный анализ того, как развивалось заболевание, у 120 пациентов из Великобритании, Франции, США, Италии. Один ребенок погиб, то есть летальность — меньше одного процента», — уточнил Овсянников.

– Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса. Как показало проведенное в Оксфорде исследование, противовоспалительный препарат дексаметазон снижает риск смерти пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам ИВЛ, на 35%, а среди больных, получающих кислород, — на 20%. Упаковка препарата в Британии стоит всего порядка пяти фунтов стерлингов (437 рублей). Британское правительство уже одобрило дексаметазон для лечения от COVID-19. Руководитель группы исследователей из Оксфордского университета, профессор Питер Хорби говорит, что дексаметазон показал значительную эффективность: «Пока это единственный препарат, который помог значительно снизить риск летального исхода. Это большой прорыв».

– Ученые Кливлендской клиники (США) создали инструмент, позволяющий предсказать и диагностировать заражение коронавирусом. Специалистами был проведен анализ историй болезни порядка 12 тысяч пациентов с COVID-19 и были выделены закономерности, объясняющие методы эффективной защиты от коронавируса. «Например, наши исследования показали, что мелатонин снижает риск получения положительного результата тестирования на COVID-19», — рассказал возглавляющий исследование доктор Майкл Каттан (Michael Kattan). Также оказалось, что получившие пневмококковую вакцину и вакцину против гриппа имеют более высокий риск заражения, чем не прошедшие вакцинацию люди. Специалисты подчеркнули, что их выводы нуждаются в дополнительной проверке.

– Вице-президент США Майкл Пенс назвал преувеличенными опасения по поводу второй волны распространения коронавируса в Соединенных Штатах. «В последние дни средства массовой информации начали бить тревогу по поводу "второй волны" коронавирусной инфекции. Эта паника преувеличена», - указал Пенс. По словам вице-президента США, более, чем в половине штатов, число зараженных снижается или сохраняется на стабильном уровне.