Минздрав России направил в регионы специалистов для помощи пациентам с COVID-19

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17 июня 2020, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: сайт Госдумы РФ

Минздрав России направил специалистов для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в ряд регионов Российской Федерации, в том числе в Амурскую область, Карачаево-Черкесскую республику и в Свердловскую область.

Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он отметил, что направленные в регионы врачи помогут «не только выстроить маршрутизацию, но и оказать конкретную помощь пациентам и улучшить исходы».

В КЧР работает сводная команда врачей, состоящая из специалистов Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России и 17 медиков Башкирского государственного медицинского университета.

Также врачей из Уфы встретили в Амурской области, а Свердловская область приняла команду специалистов из Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава.