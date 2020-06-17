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Минздрав России направил в регионы специалистов для помощи пациентам с COVID-19

, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]

Минздрав России направил в регионы специалистов для помощи пациентам с COVID-19
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: сайт Госдумы РФ

Минздрав России направил специалистов для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в ряд регионов Российской Федерации, в том числе в Амурскую область, Карачаево-Черкесскую республику и в Свердловскую область.

Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он отметил, что направленные в регионы врачи помогут «не только выстроить маршрутизацию, но и оказать конкретную помощь пациентам и улучшить исходы».

В КЧР работает сводная команда врачей, состоящая из специалистов Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России и 17 медиков Башкирского государственного медицинского университета.

Также врачей из Уфы встретили в Амурской области, а Свердловская область приняла команду специалистов из Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава.

ДВа

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