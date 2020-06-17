Жириновский призвал большевиков «встать на колени» и извиниться перед русским народом

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17 июня 2020, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Жириновский. Фото: globallookpress.com/ Photographer: © State Duma Russia

Российский политик Владимир Жириновский призвал большевиков «встать на колени перед русским народом», чтобы искупить вину за «беды и горе», а также «уничтожение миллионов и миллионов людей» во время действия советского режима.

«Чтобы наши потомки во всех странах мира не проклинали нас, нужно повсюду убрать памятники диктаторам и завоевателям. Населенным пунктам и улицам давать только исторические названия, связанные с географией или культурой. Не Киров, а Вятка. Не Волгоград, а Царицын. Не Ульяновск, а Симбирск. И никакой станции «Войковская» в Москве не должно быть», - считает он.

Также Жириновский отметил, что многие народы должны попросить прощения у людей за то, что делали их предшественники. Так, например, он предложил белым жителям США извиниться не только перед афроамериканцами, но и перед индейцами, а французам попросить прощения у африканцев и вьетнамцев.