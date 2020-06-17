Медведев заявил о важности баланса между интересами государства и правами граждан во время ограничений из-за коронавируса

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17 июня 2020, 10:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия в глобальной политике

Дмитрий Медведев, фото с сайта Кремля, globallookpress.com

Дмитрий Медведев считает, что принимаемые в связи с распространением коронавирусной инфекцией властями ограничительные меры не должны привести к недовольству граждан.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что в период инфекции ограничения необходимы, и "желание властей утвердить или сохранить те или иные правила новых социальных отношений между людьми вполне понятно", так как "долгое противостояние вирусу и медленная победа над ним даются слишком большой ценой".

Но, как подчеркнул Медведев в своей новой статье, "здесь важно найти баланс между интересами государства и человека, его гражданскими правами".

Вчера министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что все ограничения возможно отменить только в 2021 году, когда появятся лекарственные препараты, вакцина. Испытания вакцины на людях начинаются 17 июня.