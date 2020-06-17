В Роскачестве предупредили, чем опасен «умный» дом

Аргументы Недели → Общество 13+

17 июня 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

Ключи. Фото: pixabay.com

Набирающие популярность «умные» дома и колонки могут поставить под угрозу информационную и даже физическую безопасность владельца. В Роскачестве перечислили основные уязвимости новомодных гаджетов.

Специалисты отметили, что все устройства соединяются в одну систему, которая подключается к смартфону владельца. Если гаджет попадет в руки хакеров, то им откроется доступ ко всему «умному» дому.

«С учетом все более растущей автоматизации киберпреступных процессов, незащищенный "умный дом" может быть взломан даже не людьми, а алгоритмами, в рамках перебора "засветившихся" в интернете открытых портов», - предупредили в Роскачестве.

Обезопасить себя помогут надежные пароли и двухфакторная аутентификация. Также не стоит забывать про антивирусы.