Медведев считает, что цифровизация не должна ограничивать права и свободы россиян

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17 июня 2020, 09:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия в глобальной политике

Дмитрий Медведев. Фото: соцсети

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что цифровизация не должна сопровождаться ограничением прав граждан и рисками появления «большого брата».

Медведев отметил, что цифровизация в скором времени станет неотъемлемой частью жизни, а потому важно разграничить блага, которые дает «цифра», и возможные угрозы. По словам зампреда Совбеза, экономическая эффективность не может быть куплена ценой «цифрового тоталитаризма».

«Предстоит осмыслить долгосрочную роль "цифры" во всех сферах, причём так, чтобы качество их работы существенно возрастало. Ведь именно человеческий капитал (или, точнее, человеческий потенциал) является в XXI веке ключевым фактором конкуренции», - заявил он.