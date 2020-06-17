Медведев оценил влияние пандемии коронавируса на состояние российской экономики

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17 июня 2020, 09:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия в глобальной политике

Дмитрий Медведев, фото с сайта Кремля, globallookpress.com

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности, бывший председатель российского правительства, оценил влияние пандемии коронавирусной инфекции на состояние россйской экономики.

В статье, которую Медведев написал для журнала "Россия в глобальной политике", говорится, что коронавирусная инфекция, с которой столкнулся мир, уникальна, так как напрямую затронула все сферы жизни.

По оценке Медведева, в настоящее время Россия на фоне мирового кризиса испытывает воздействие сразу трех экономических шоков. "Пандемия COVID-19 создала беспрецедентные проблемы и для мировой экономики. Нет ни одной страны, которая не ощутила бы на себе последствий коронавируса", - пишет он.

Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. "Это самый главный шок, так как национальная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов", — пояснил он.

В то же время Медведев отметил, что "за последние 20 лет Россия трижды выдерживала такие удары": как на исходе XX века, так и в 2008–2009 и в 2014–2015 годах. Он убежден, что "нетрудно просчитать влияние этого шока на экономику и определить наиболее действенные меры для снижения негативных последствий".

Про второй шок Медведев сказал, что "внутреннему шоку, который стал следствием регуляторных решений со стороны государства, пытающегося замедлить распространение коронавирусной инфекции, аналогов практически нет". "Внешне он чем-то напоминает ситуацию начала 1990-х гг., когда из экономического процесса выпадали отдельные субъекты хозяйственной деятельности, что приводило к разрыву сложившихся связей", - охарактеризовал второй шок экс-премьер.

По оценке Медведева, "нынешние проблемы в реальном секторе экономике, на рынке труда, в социальной сфере и банковском секторе имеют особую природу, и привычные подходы к анализу экономических и финансовых кризисов здесь не годятся". Он считает, что восстановление начнется довольно быстро, если не начнется вторая волна коронавируса.

По словам Медведева, "третий шок, который связан со снижением зарубежного спроса на широкий круг отечественных товаров из-за замедления мировой экономики". Он отметил, что аналогичная ситуация наблюдалась в 2008–2009 гг. во время глобального финансово-экономического кризиса.