Правительство утвердило снижение размера взносов для туроператоров

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17 июня 2020, 09:18 [ «Аргументы Недели» ]

Самолет. Фото: сайт Госдума РФ

Правительство скорректировало размер взносов туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, в фонды персональной ответственности.

В 2020 году он составит 0,25% общей цены туристского продукта против действовавшего ранее 1%. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Решение о снижении размера взносов принимается для того, чтобы поддержать туроператоров в ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции», – говорится в пояснительной записке.

Обязанность создавать фонды персональной ответственности появилась у туроператоров, занимающихся выездным туризмом, в 2017 году. Такие фонды формируются для возмещения ущерба туристам, если туроператор не выполнит обязательства по договору.