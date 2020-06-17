Президент Гондураса сообщил о заражении коронавирусом. COVID-19 выявлен и у его супруги

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17 июня 2020, 08:54 [ «Аргументы Недели» ]

Хуан Орландо Эрнандес, фото: Michael Brochstein

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес сообщил, что он и его супруга Ана Гарсия заразились коронавирусной инфекцией. Хуан Орландо Эрнандес разместил видеообращение в социальных сетях, и его показали на центральном телевидении, - сообщает kp.ru.

Президент Гондураса считает, что заразился коронавирусом на службе. По его признанию, он чувствует себя не совсем хорошо и начал лечение, принимает лекарства. Врачи порекомендовали ему покой, но он продолжит работать удаленно. У его супруги тест на коронавирус дал положительный результат. Первая леди Гондураса болеет бессимтомно. Жители страны в комментариях пожелали Хуану Орландо Эрнандесу скорейшего выздоровления.

В Гондурасе комендантский час в связи с пандемией новой опасной инфекции был введен президентом еще в марте. Комендантский час продляли в апреле. Ограничения продлились до 14 июня.

В Гондурасе принимаются меры, чтобы люди как можно меньше пересекались на улицах и в общественных местах. Так для пожилых граждан установили специальные часы для посещения супермаркетов. Им посоветовали не контактировать с молодыми людьми, которые могут быть бессимптомными носителями вируса COVID-19.

В России сегодня начинаются испытания вакцины от коронавируса на людях.