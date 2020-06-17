Профессор рассказал о самом доступном средстве от курения

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17 июня 2020, 08:27 [ «Аргументы Недели» ]

Сигареты. Фото: pixabay.com

Курильщики в своем желании избавиться от пагубной привычки прибегают к самым разнообразным препаратам, способным в этом помочь. Президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор Андрей Демин назвал самое доступное средство для отказа от курения.

Демин посоветовал всем, кто решил отказаться от сигарет, пить больше воды. Она поможет вымыть из организма вредные вещества, а бутылка воды в руках воспринимается как «заместительная терапия», позволяющая «занять руки». Также вода не даст набрать вес после отказа от никотина, передает Радио Sputnik.

«Многие жалуются на головные боли, особенно в первые недели после отказа от курения, потому что возникает нехватка никотина в организме. Дополнительное количество воды позволяет справиться с этими болями», - объяснил профессор.