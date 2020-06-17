В каком случае банк может забрать деньги вкладчика

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17 июня 2020, 07:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Деньги. Фото: pixabay.com

Юрист перечислила варианты, при которых банк может оставить деньги вкладчика себе. По словам Елены Мякишевой, это может произойти в нескольких случаях.

Вложение может перейти в собственность банка в том случае, если вкладчик забыл про свои деньги, умер, а наследники не знают о существовании счета или же если на вкладе осталась незначительная сумма, получить которую будет дороже, чем «подарить» банку.

Также деньги переходят финансовой организации в том случае, если банк в одностороннем порядке расторгнул договор, а вкладчик вовремя не забрал деньги. На это дается 60 дней с момента направления уведомления о расторжении договора. «Если в течение 60 дней с момента направления такого уведомления клиент остаток денежных средств не заберет или не даст указание перечислить их на иной счет, денежные средства переводятся банком на специальный счет в Банке России», - объяснила адвокат.