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В НРК предложили ввести пособие для родителей-одиночек

, 07:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В НРК предложили ввести пособие для родителей-одиночек
Деньги. Фото: pixabay.com

В Национальном родительском комитете предложили ввести новое временное пособие для матерей и отцов-одиночек. Предлагается выплачивать таким семьям компенсацию не ниже двух прожиточных минимумов вплоть до конца текущего года.

В НРК считают, что, несмотря на все ранее принятые меры государственной поддержки и пособия на детей разных возрастов, родители-одиночки из-за коронавируса оказались в непростом положении. Глава комитета Ирина Волынец добавила, что все пособия и льготы, которые сейчас распространяются на эту группу россиян, должны и далее выплачиваться в полном объеме.

АБ

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