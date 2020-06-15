Правительство России расширило меры поддержки безработных

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15 июня 2020, 19:26 [ «Аргументы Недели» ]

Дом правительства РФ. Фото: сайт правительства РФ

Согласно вновь принятым мерам, на три месяца продлевается возможность получить пособие по безработице для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты.

Кроме этого, расширяется число семей с детьми до 18 лет, которые вместе с пособием по безработице получат выплату на каждого ребенка в размере 3 тысяч рублей в месяц в июне-августе.

«Индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта, и официально признаны безработными, получают пособие в максимальном размере – 12 130 рублей», – говорится в документе, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Также сообщается, что минимальное пособие по безработице за май-июль увеличивается до 4 500 рублей.