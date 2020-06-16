Власти Краснодарского края запретили ловить в море мидий и креветок

На Кубани с 1 июня по 31 августа запретили ловить в море креветок и мидий.
Власти объясняют это не пандемией и соблюдением мер эпидбезопасности. В пограничном управлении ФСБ России по Краснодарскому краю пояснили, что это делается для того, чтобы сохранить биоресурсы Краснодарского края, именно поэтому лов мидий и креветок запретили на всей территории Кубани.
Любителям собственноручно выловить деликатес грозит штраф. Для физлиц он составит от двух до пяти тысяч рублей, причем, будет конфисковано орудие вылова и сам улов. Юридических лиц ждет более серьезное наказание –от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.