Власти Краснодарского края запретили ловить в море мидий и креветок

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16 июня 2020, 22:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gorod-novoross.ru

Рыболовецкое судно. Фото: pixabay.com

На Кубани с 1 июня по 31 августа запретили ловить в море креветок и мидий.

Власти объясняют это не пандемией и соблюдением мер эпидбезопасности. В пограничном управлении ФСБ России по Краснодарскому краю пояснили, что это делается для того, чтобы сохранить биоресурсы Краснодарского края, именно поэтому лов мидий и креветок запретили на всей территории Кубани.

Любителям собственноручно выловить деликатес грозит штраф. Для физлиц он составит от двух до пяти тысяч рублей, причем, будет конфисковано орудие вылова и сам улов. Юридических лиц ждет более серьезное наказание –от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.