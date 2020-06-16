В столице Карелии отказались от проведения парада Победы

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16 июня 2020, 20:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: karelinform.ru

Военный парад. Фото: kremlin.ru

Парада Победы, проведение которого должно было состояться 24 июня, в Петрозаводске не будет. Об этом сообщает мэрия карельской столицы.

Причиной отмены парада стала эпидемиологическая обстановка из-за коронавирусной инфекции.

В последние дня некоторые города и регионы страны также отказались проводить парад. Специалисты считают действия региональных властей вполне логичными – все субъекты входили в пик эпидемии коронавируса в разное время, и выходить из него одновременно не получится.

В ряде городов парад Победы все-таки решили провести, но без участия зрителей. Кое-где власти еще решают, приглашать ли на парад ветеранов.