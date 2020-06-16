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Минздрав дал добро на испытания на людях двух вакцин от коронавируса

, 19:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Минздрав дал добро на испытания на людях двух вакцин от коронавируса
Вакцина. Фото: Pixabay

Министерство здравоохранения выдало два разрешения на проведение клинических испытаний на добровольцах вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

Сообщается, что исследование будет проводиться без групп контроля, поскольку не предусматривает введение плацебо.

Первая зарегистрированная вакцина для испытаний «Гам-КОВИД-Вак» будет проходить клинические испытания в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко Минобороны РФ. Вторую вакцину – «Гам-КОВИД-Вак Лио» – будут испытывать в Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова, находящемся в ведении Минздрава. Первую вакцину введут 35 участникам, вторую испытают на 43 добровольцах.

ДВа

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