Глава СПЧ высказался о патенте Билла Гейтса и считает, что чипирование возможно в России

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16 июня 2020, 19:31 [ «Аргументы Недели» ]

Ноутбук, фото: pexels.com

Глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что чипирование возможно в России. Фадеев отметил, что современное общество находится на пороге цифровых новшеств.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» он напомнил о намерениях основателя Microsoft Билла Гейтса и вспомнил выпуск программы «Бесогон» Никиты Михалкова, которая получила широкий общественный резонанс и была снята с программы телеканала. Фадеев напомнил, что был патент Билла Гейтса с тремя шестёрками. Никита Михалков выступил. Но его назвали противником прогресса, мракобесом.

Билл Гейтс предлагал так систему, чтобы при помощи датчиков распознавать мысли людей. И если они правильные, то на счет человека "капает криптовалюта". По словам Фадеева, "капиталисты оказались хитрее".

По поводу скандальной темы чипирования Фадеев заметил, что в программе развития московского искусственного интеллекта чипирование предполагается.