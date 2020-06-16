В Совете Федерации предлагают выплатить по 10 тысяч рублей на старшеклассников до 18 лет

Аргументы Недели → Общество 13+

16 июня 2020, 19:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: mk.ru

Старшеклассницы. Фото: Pixabay

Совет Федерации выступил с инициативой распространить выплаты на детей с 3 до16 лет на школьников в возрасте до 18 лет.

Об этом заявила председатель комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова. Сенатор отметила, что «если позволит бюджет, Кабмин поддержит данное предложение».

С такой инициативой выходили и регионы, поэтому в Совфеде посчитали правильным расширить круг получателей, увеличив возраст до 18 лет, для тех, кто учится в школе. Гумерова считает, что такое предложение нужно принять в целях «единообразия».

«Получается странно, когда за партой в школе сидит один 16-летний и другой 17-летний. Первый получает выплату, а второй нет», – сказала сенатор.