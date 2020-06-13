Теперь в России можно получить пособия и выплаты без предоставления справок

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении социальных пособий и выплат без предоставления справок гражданами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
«Гражданам для получения социальной поддержки не придется собирать справки. Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от 3 до 7 лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия», - говорится в тексте документа.
При этом ряд выплат назначается на региональном уровне, поэтому органы исполнительной власти субъектов смогут использовать данные Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС. Ранее у них такой возможности не было.