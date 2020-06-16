В Архангельске и Архангельской области решили не отмечать 75-летие Победы 24 июня

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16 июня 2020, 17:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото из соцсети ВКонтакте

В Архангельске и Архангельской области власти приняли решение на проводить мероприятия, посвященные 75-летию Победы. Руководитель регионального оперативного штаба Артем Вахрушев сообщил, что празднование юбилея Победы могут перенести на день ВМФ 26 июля, если это позволит ситуация с распространением кронавирусной инфекции.

Вчера, 15 июня, в силу вступил указ о первом этапе снятия ограничений в Архангельской области. За исключением Северодвинска, - сообщает на странице оперштаба в соцсети "Вконтакте".

В Северо-Западном федеральном округе от праздничных мероприятий по случаю Дня Победы 24 июня отказались власти Коми и Вологодской области.

Мероприятия 24 июня отменят в Тюмени и Иркутске, Твери и Ржеве. Глава Крыма Сергей Аксенов думал-думал и после консультаций с Роспотребнадзором крымскими властями было принято решение Парад провести.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил, что парад Победы 24 июня в областном центре не состоится.