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Правительство рассмотрит предложения Госдумы по поддержке МСП, транспорта и села

, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство рассмотрит предложения Госдумы по поддержке МСП, транспорта и села
Коридоры Госдумы. Фото: сайт Госдума РФ

На встрече с первым зампредседателя правительства РФ Андреем Белоусовым депутаты обсудили план выхода российской экономики из кризиса и предложили еще несколько инициатив.

Об этом сообщил журналистам первый зампредседателя ГД Александр Жуков. Речь идет, в частности, о дополнительных мерах поддержки МСП.

«Сейчас не все предприятия малого и среднего бизнеса, пострадавшие в результате распространения коронавируса, подпадают под критерий поддержки в связи с тем, что основная их деятельность по системе ОКВЭД не является на самом деле основной. Правительство в курсе этой проблемы, и была достигнута договоренность ее обязательно решить», – заявил Жуков.

Также обсуждалась поддержка разных видов транспорта, в том числе воздушного, морского транспорта, а также транспорта на селе. Обсуждалась и поддержка села в части снижения энерготарифов для сельхозтоваропроизводителей, и дополнительная поддержка по социальному развитию села.

ДВа

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