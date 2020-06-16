Правительство рассмотрит предложения Госдумы по поддержке МСП, транспорта и села

На встрече с первым зампредседателя правительства РФ Андреем Белоусовым депутаты обсудили план выхода российской экономики из кризиса и предложили еще несколько инициатив.
Об этом сообщил журналистам первый зампредседателя ГД Александр Жуков. Речь идет, в частности, о дополнительных мерах поддержки МСП.
«Сейчас не все предприятия малого и среднего бизнеса, пострадавшие в результате распространения коронавируса, подпадают под критерий поддержки в связи с тем, что основная их деятельность по системе ОКВЭД не является на самом деле основной. Правительство в курсе этой проблемы, и была достигнута договоренность ее обязательно решить», – заявил Жуков.
Также обсуждалась поддержка разных видов транспорта, в том числе воздушного, морского транспорта, а также транспорта на селе. Обсуждалась и поддержка села в части снижения энерготарифов для сельхозтоваропроизводителей, и дополнительная поддержка по социальному развитию села.