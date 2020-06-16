В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе

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16 июня 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Законопроект направлен на регулирование дистанционной и временной удаленной работы.

Документ, в частности, дает право дистанционному работнику находиться в режиме офлайн и корректирует нормы по основанию расторжения договора с дистанционным работником.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что пандемия выявила проблемы российского трудового права, «состоящие в его недостаточной гибкости и ограниченных возможностях применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях». Другими словам, российское трудовое законодательство оказалось не готово к массовому переводу работников на удаленный режим работы, в частности, сейчас Трудовой кодекс даже не предусматривает ситуации временной дистанционной занятости.

По мнению автором законопроекта, предлагаемые изменения в том числе позволят максимально перейти на электронный документооборот.