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Власти Калининграда отказались от проведения Дня города

, 16:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kgd.ru

Власти Калининграда отказались от проведения Дня города
Калининград. Фото: Pixabay

В Калининграде отказались от проведения Дня города. В мэрии такое решение объяснили эпидемической ситуацией и экономией бюджета.

По словам замглавы горсовета Калининграда Андрея Шумилина, депутаты решили отказаться от финансирования массовых мероприятий. Он отметил, что праздничные мероприятия на фоне развития ситуации с пандемией коронавируса «не очень нам нужны». В итоге было принято решение отказаться от финансирования массовых мероприятий.

Также сообщается, что в Калининградской области продлили до особого распоряжения запрет проводить деловые, спортивные, культурные, развлекательные, публичные и иные массовые мероприятия.

ДВа

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