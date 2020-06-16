Власти Калининграда отказались от проведения Дня города

В Калининграде отказались от проведения Дня города. В мэрии такое решение объяснили эпидемической ситуацией и экономией бюджета.
По словам замглавы горсовета Калининграда Андрея Шумилина, депутаты решили отказаться от финансирования массовых мероприятий. Он отметил, что праздничные мероприятия на фоне развития ситуации с пандемией коронавируса «не очень нам нужны». В итоге было принято решение отказаться от финансирования массовых мероприятий.
Также сообщается, что в Калининградской области продлили до особого распоряжения запрет проводить деловые, спортивные, культурные, развлекательные, публичные и иные массовые мероприятия.