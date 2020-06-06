В Калининградской области откроются дома отдыха и пляжи

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6 июня 2020, 19:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kgd.ru

фото: Калининград, pixabay.com

В Калининградской области откроют променады и пляжи, а также дома отдыха и гостиницы на побережье. Об этом сообщили в субботу, 6 июня, в пресс-службе регионального правительства.

«С 8 июня снимаются ограничительные мероприятия по временному приостановлению на территории Калининградской области бронирования мест, приёма и размещения граждан, зарегистрированных по месту проживания (пребывания) в Калининградской области, в домах отдыха, пансионатах и гостиницах, расположенных в прибрежной зоне», - уточнили в ведомстве.

Кроме того, в регионе смягчили «масочный режим». Теперь на улице носить средства индивидуальной защиты не нужно.

Мэр Москвы Собянин в ближайшие дни может принять «радикальные решения» по выходу из самоизоляции.