В Калининградской области откроются дома отдыха и пляжи

В Калининградской области откроют променады и пляжи, а также дома отдыха и гостиницы на побережье. Об этом сообщили в субботу, 6 июня, в пресс-службе регионального правительства.
«С 8 июня снимаются ограничительные мероприятия по временному приостановлению на территории Калининградской области бронирования мест, приёма и размещения граждан, зарегистрированных по месту проживания (пребывания) в Калининградской области, в домах отдыха, пансионатах и гостиницах, расположенных в прибрежной зоне», - уточнили в ведомстве.
Кроме того, в регионе смягчили «масочный режим». Теперь на улице носить средства индивидуальной защиты не нужно.
Мэр Москвы Собянин в ближайшие дни может принять «радикальные решения» по выходу из самоизоляции.