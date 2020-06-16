Москалькова заявила, что получила несколько жалоб о принуждении к дистанционному голосованию

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16 июня 2020, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]

Татьяна Москалькова, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала о получении нескольких жалоб сотрудников на своих работодателей, которые якобы принуждают их голосовать за поправки в Конституцию с использованием электронных средств.

Омбудсмен намерена обратиться в Генеральную прокуратуру и попросить надзорное ведомство проследить за соблюдением избирательных прав.

Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ пройдет 1 июля. Срок был изменен в связи с распространением коронавирусной инфекции. Среда, 1 июля, объявлена нерабочим днем.

Татьяна Москалькова сегодня, 16 июня, в ходе заседания Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рассказала, ей поступило порядка 30 обращений, жалоб, что работодатели под страхом увольнения понуждают голосовать с использованием электронных средств, - передает РИА Новости. По ее словам, это серьёзная проблема, и это требует проверки.

Напомним, ЦИК не будет приглашать международных наблюдателей на голосование по поправкам к Конституции РФ.