В Ямало-Ненецком АО готовятся ко второй волне коронавируса

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16 июня 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Фото: сайт правительства ЯНАО.

Власти Ямала решили построить два инфекционных центра для лечения коронавируса: в Салехарде на 100 мест и в Новом Уренгое на 200 мест.

На сайте правительства ЯНАО сообщается, что центры будут представлять собой капитальные здания, которые могут быть использованы под различные медицинские нужды. Решение об их строительстве принял губернатор округа Дмитрий Артюхов. Перед строителями стоит задача возвести здания в сжатые сроки: к сентябрю - в столице региона и к октябрю - в Новом Уренгое.

«Если учесть возможный прогноз, что осенью нас ждет вторая волна заболеваемости, мы должны быть готовы заранее. Приняли решение построить инфекционные центры в Новом Уренгое и Салехарде. Это быстровозводимые по такому же принципу здания, как строят военные в разных уголках страны», – заявил Артюхов.