В первый день лета в Салехарде выпал снег

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1 июня 2020, 10:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

снежинка, pixabay.com

В первый день лета 2020 года в Салехарде выпал снег. Об этом сообщил в понедельник, 1 июня, руководитель Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин.

Уточняется, что снежный покров в Салехарде образоваться не успел – снег почти сразу растаял. Кошкин заметил, что подобное в последние годы случается в начале июня.

Подчеркивается, что предстоящее лето в городе, вероятнее всего, будет теплее чем обычно. Артем Кошкин уточнил, что в этом году температура выше нормы в летнее время ожидается на большинстве территорий Российской Федерации.