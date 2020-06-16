В Пензенской области рассказали о новых случаях заражения COVID-19

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16 июня 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Стало известно, что 13 детей есть среди 92 новых пациентов с коронавирусом в Пензенской области. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Всего с начала пандемии в области скончался 31 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 3075 пациентов.

В настоящее время в регионе 3915 подтверждённых случаев коронавирусной инфекцией. Черемушкина уточнила, что 38 новых заболевших коронавирусом нового типа выявили в Пензе, 19 - в Земетчинском.

Ранее сообщалось: ведущий эпидемиолог пекинского центра по профилактике и контролю заболеваний У Цзунью рассказал в рамках беседы с журналистами, сколько коронавирусная инфекция может жить на замороженных продуктах.