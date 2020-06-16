Эпидемиолог рассказал, сколько коронавирус может жить на замороженных продуктах

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16 июня 2020, 14:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

замороженная рыба, pixabay.com

Ведущий эпидемиолог пекинского центра по профилактике и контролю заболеваний У Цзунью рассказал в рамках беседы с журналистами, сколько коронавирусная инфекция может жить на замороженных продуктах.

По словам эксперта, на поверхностях замороженных продуктах COVID-19 способен сохраняться до 2-3 месяцев.

Ранее стало известно, что крупный оптовый рынок "Синьфади" в пекинском районе Фэнтай был временно закрыт в минувшую субботу после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус нового типа на доске для разделки импортированного лосося.

У Цзунью подчеркнул, что все образцы с вирусом, выявленным на рынке, были взяты в местах с низкой температурой. По словам специалиста, чем холоднее, тем дольше COVID-19 может существовать.

Эпидемиолог, однако, уточнил, что пока нельзя с уверенностью сказать, что вирус попал в Пекин вместе с зараженными продуктами – не исключено, что его мог привезти инфицированный человек.