В Санкт-Петербурге от коронавируса вылечили 103-летнюю пациентку

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16 июня 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Instagram

руки пожилой женщины, pixabay.com

В Санкт-Петербурге врачи больницы Святого Георгия вылечили от коронавируса нового типа 103-летнюю пациентку. Пожилая женщина проходила лечение в стационаре в 11-м инфекционном отделении медучреждения.

Пациентка по имени Валентина Мартыновна поступила в больницу с коронавирусной инфекцией, осложненной двухсторонней полисегментарной пневмонией. 11 июня в связи с улучшением самочувствия 103-летняя женщина была выписана из медицинского учреждения.

В настоящее время Валентина Мартыновна чувствует себя хорошо. Она находится у себя дома с родными и близкими.