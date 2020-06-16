Психолог объяснила, как надо относиться к снизившейся зарплате

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16 июня 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]

Деньги. Фото: pixabay.com

Пандемия коронавирусной инфекции в России привела к тому, что у граждан заметно снизились зарплатные ожидания. Психолог Елена Сюр уверена, что люди попросту стараются обеспечить минимальные потребности, а мечты о больших доходах отложили до лучших времен, передает КП.

«Адекватные люди понимают, что сейчас задача – закрыть свои потребности выживаний, чтобы было чем прокормить детей, как одеть их, ну и самим питаться более-менее нормально», - считает специалист. Тем, кто остался без заработка, она посоветовала сейчас соглашаться на любую работу, а в процессе искать более интересное место.

Психолог напомнила, что сложившаяся ситуация не будет длиться вечно, а потому рано или поздно будет возможность изменить ситуацию. Главное – не мириться с безденежьем, а искать выход из положения. «Если вы все-таки себя цените и уважаете свой труд, постарайтесь поговорить со своим работодателем о том, когда поднимется зарплата, на что можно рассчитывать. Чтобы у вас с работодателем была проговорена эта история, что он в будущем вам поднимет зарплату», - добавила она.