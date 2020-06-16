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В Подмосковье рассказали о медиках, заразившихся COVID-19

, 13:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Подмосковье рассказали о медиках, заразившихся COVID-19
Стетоскоп. Фото: pixabay.com

Стало известно, что около 9% врачей Московской области заражены коронавирусом. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она отметила, что с коронавирусной инфекцией в Подмосковье борются почти 27 тысяч медицинских сотрудников – это врачи, средний и младший медицинский персонал. В области регулярно проводится тестирование врачей. На данный момент  в регионе 2350 заболевших медработников – это приблизительно 9 процентов. Также есть и умершие от COVID-19 и пневмонии. Это 24 человека.

Ранее сообщалось: за минувшие сутки еще четыре пациента с коронавирусом скончались в Свердловской области. 

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