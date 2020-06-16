В Свердловской области за минувшие сутки скончались четыре пациента с коронавирусом

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16 июня 2020, 12:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Вирус. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки еще четыре пациента с коронавирусом скончались в Свердловской области. Об этом сообщает 16 июня оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.

Таким образом, с начала пандемии в регионе умерли 54 человека с коронавирусной инфекцией. Всего в области зарегистрировано 9789 случаев коронавируса нового типа.



Состояние 88 госпитализированных оценивается как тяжелое, 84 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 45 – на аппаратах ИВЛ.

За сутки в области выписано 234 человека. Всего медики вылечили 4469 пациентов.

Ранее сообщалось: супругу президента Украины Владимира Зеленского Елену, у которой ранее был выявлен коронавирус, госпитализировали с двусторонней пневмонией.