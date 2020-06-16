Эксперт назвал полезными для России маневры НАТО над Балтикой

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16 июня 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

Су-27. Фото: Минобороны

Российские Су-27 перехватили американские бомбардировщики над Балтикой и разведывательные самолеты НАТО. Генерал-майор авиации Владимир Попов считает, что подобные маневры идут на пользу российской армии.

«Мало кто знает, что российское Минобороны использует маневр Запада в своих целях. Для нашей армии это каждый раз уникальная возможность поучиться на реальных целях Запада… А для авиации – отработать подъем истребителей по тревоге, максимально быстро и аккуратно перехватить цель», - считает Попов.

Он добавил, что все подобные учения инициируют США, чтобы «натренировать» европейские армии действовать слаженно в случае нападения на Российскую Федерацию, передает ФБА "Экономика сегодня".