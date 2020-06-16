За сутки в России скончались 193 пациента с COVID-19

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16 июня 2020, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]

лаборатория, Nikos Pekiaridis/Keystone Press Agency

За прошедшие сутки на территории России скончались 193 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным, в частности, 54 человека с коронавирусом нового типа умерли в Санкт-Петербурге, 52 пациента скончались в Москве, 12 – в Московской области, 10 – в Пермском крае.

Уточняется, что за весь период в Российской Федерации коронавирусная инфекция унесла жизни 7 284 человек.

Ранее сегодня стало известно, что в России количество случаев заражения коронавирусом нового типа за минувшие сутки составило 8 248.