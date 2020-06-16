Ученый рассказал о российском понимании милосердия и объяснил, почему люди жалеют Ефремова

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16 июня 2020, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]

Авария. Фото: соцсети

Доктор философских наук Сергей Никольский прокомментировал реакцию людей на ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Ученый рассказал, почему многие жалеют артиста, а также что такое справедливость и милосердие.

Никольский объяснил, что молодые люди подсознательно ставят себя на место частников ДТП, тогда как россияне на закате лет уже не примеряют на себя чужие роли, поэтому эти возрастные слои оценивают случившееся по-разному. Кроме того, в России принято сочувствовать всем без разбора, передает Радио Sputnik. «У нас нет благотворительности в значительной степени, а есть нищелюбие. Нищелюбие – это когда мы всяким, бедным, обездоленным, не вникая и не рассматривая эту ситуацию, стараемся оказать какую-то помощь», - объяснил ученый.

Никольский добавил, что из-за некоторых национальных особенностей восприятия в России не прижился суд присяжных. «Здесь в какой-то степени обязательно должно присутствовать милосердие... Оно, конечно, вступит в противоречия с нормальными рамками закона, и закон здесь должен восторжествовать... Поэтому у нас отчасти и не пошли суды присяжных. Потому что эти люди разбираются в основаниях и проявляют излишнее милосердие», - резюмировал он.