Соловьев высказался о заявлении «Современника» в поддержку Ефремова

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал театр "Современник", который воззвал к великодушию и попросил не впадать в крайность осуждения ситуации с ДТП, виновником которого стал актер Михаил Ефремов.
Ранее в театре заявили, что долгое молчание "Современника" после аварии с участием Михаила Ефремова, в результате которой погиб человек, было вызвано "шоком", а также попыткой осмыслить случившееся. В сообщении подчеркивалось, что артист всегда был и остается неотъемлемой частью театра.
"Лучше бы они продолжали молчать...", – заключил Владимир Соловьев.