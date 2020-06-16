Соловьев высказался о заявлении «Современника» в поддержку Ефремова

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16 июня 2020, 09:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

Владимир Соловьев, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал театр "Современник", который воззвал к великодушию и попросил не впадать в крайность осуждения ситуации с ДТП, виновником которого стал актер Михаил Ефремов.

Ранее в театре заявили, что долгое молчание "Современника" после аварии с участием Михаила Ефремова, в результате которой погиб человек, было вызвано "шоком", а также попыткой осмыслить случившееся. В сообщении подчеркивалось, что артист всегда был и остается неотъемлемой частью театра.

"Лучше бы они продолжали молчать...", – заключил Владимир Соловьев.