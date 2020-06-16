Адвокат заявил о «тяжелом самочувствии» Ефремова после ДТП

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16 июня 2020, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

актер Михаил Ефремов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Адвокат Эльман Пашаев в рамках беседы с журналистами рассказал, как после дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек, чувствует себя его подзащитный - актер Михаил Ефремов.

"Очень тяжелое самочувствие", – заметил адвокат. По словам Пашаева, к Ефремову абсолютно никто не приезжает, но Михаил этого и не хочет, поскольку ему и душевно, и физически очень плохо.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов, находившийся за рулем в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в отечественный автомобиль, водитель которого впоследствии скончался в больнице. В отношении актера возбуждено уголовное дело, по которому ему грозит до 12 лет тюрьмы.