Перевод машины с бензина на газ может обойтись водителям всего в 10%

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16 июня 2020, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

АЗС. Фото: pixabay.com

В России могут изменить размер субсидий, которые государство выделяет автовладельцам, решившим перевести свой автомобиль с бензина на газ. Подобное предложение озвучил глава Министерства энергетики Александр Новак.

Письмо с предложением Новак направил вице-премьеру страны Юрию Борисову. В тексте сказано, что дополнительные 30% стоимости перевода машины с бензина на газ готова взять на себя корпорация «Газпром». Таким образом, хозяевам авто останется доплатить за перевод на газ всего 10% от общей стоимости процедуры.

Отмечается, что в правительстве поддержали предложение министра.

Ранее в Роскачестве проверили бензин в Москве.