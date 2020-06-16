Синоптик поделился, какая погода ожидается в Москве 16 июня

Аргументы Недели → Общество 13+

16 июня 2020, 08:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Облака. Фото: pixabay.com

Облачная погода, без существенных осадков ожидается в Москве во вторник, 16 июня. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он отметил: в столице сегодня 26-28, по области - 24-29 градусов, это на пять градусов теплее, чем положено по климатической норме.

Также синоптик добавил, что с утра небо хмурится, и местами накрапывает дождь, но это в скором времени уйдет. В целом, день не будет солнечным из-за сильной облачности.

Ветер в регионе ожидается южный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.

Ранее сообщалось: экономист Сергей Хестанов рассказал, как скопить сбережения во время эпидемии COVID-19.