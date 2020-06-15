В Архангельской области первый этап снятия ограничительных мер не коснется Северодвинска

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15 июня 2020, 22:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: news29.ru

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Фото: сайт правительства АО.

Оперативный штаб Архангельской области принял решение о начале первого этапа снятия ограничительных мер. Послабления коснуться всех населенных пунктов региона за исключением Северодвинска.

Это объясняется тем, что в Северодвинске сосредоточены 45% от общего числа заболевших в области. При этом, по данным оперштаба, уровень заболеваемости коронавирусом в Поморье ниже среднего по России

Все три базовых критерия, которые необходимо выполнить области, чтобы рассматривать возможность поэтапного снятия ограничительных мер, позволяют начать это делать.

Позитивные изменения наметились и в отношении жителей к необходимости соблюдать ограничительные меры. Что касается Северодвинска, то здесь ограничительные меры продлеваются до 21 июня.