Власти Архангельской области решили закрыть Северодвинск на въезд и выезд

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4 июня 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tv29.ru

Северодвинск. Фото: сайт администрации г. Северодвинска

С 6 июня до особого распоряжения ограничивается въезд на территорию Северодвинска и выезд из города. Соответствующий указ подписал врио губернатора Александр Цыбульский.

Исключение будет сделано для граждан, которые прибывают в город и выезжают из него в связи с исполнением ими должностных обязанностей или для обращения за медицинской помощью, а также для следующих через территорию города транзитом.

На въездах и выездах из города, как и в предыдущие выходные, будут дежурить наряды сотрудников правопорядка.

В последние дни в городе фиксируется больше сотни новых больных: в понедельник – 108, во вторник – 112 человек. Общее количество заболевших перевалило за тысячу.