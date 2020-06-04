Власти Краснодарского края решили продлить режим карантина до 21 июня

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4 июня 2020, 13:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rg.ru

Здание администрации Краснодарского края. Фото: сайт администрации КК

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев продлил режим карантина по коронавирусу до 21 июня. Об этом стало известно по итогам заседания регионального оперативного штаба в четверг.

Решение главы Краснодарского края поддержал руководитель главной клиники Кубани Владимир Порханов, отметивший, что, несмотря на стабилизацию с распространением коронавируса, угроза вспышек COVID-19 в регионе будет сохраняться еще до сентября-октября. Карантин, по словам медика, позволит контролировать этот процесс.

Кондратьев также сообщил, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции находится под контролем. Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 4148 человек, при этом 3006 пациентов уже выздоровели.

Тем не менее, на Кубани выявлено 80 новых подтвержденных случаев коронавируса.