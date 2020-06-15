В АТОР объяснили правила отдыха в России этим летом

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15 июня 2020, 21:16 [ «Аргументы Недели» ]

Пляж. Фото: pixabay.com

Из-за пандемии коронавируса в этом году в стране начало сезона летнего отдыха перенесли на 1 июля. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал, какие новые правила ждут отдыхающих.

«Что важно? Путешествие может быть не только 14 дней, как было в первом пакете рекомендаций, а любое количество дней. Пляжи открываются, на пляжах не нужны будут маски и перчатки. Даже будет обслуживание в режиме «шведский стол» в ресторанах. Будут больше уделять внимание дистанцированию туристов», - предупредил Горин.

Он отметил, что все требования временные и будут сохраняться до тех пор, пока коронавирус не останется позади, передает Мир24. Горин добавил, что в каждом регионе страны власти будут самостоятельно решать, какие меры стоит оставить, а какие можно упразднить.