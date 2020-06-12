Врач рассказал, какие часы являются наиболее благоприятными для отдыха на пляже

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12 июня 2020, 09:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

отдых на пляже, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, какое время является наиболее благоприятным для отдыха на пляже и не навредит здоровью.

Зайцев сообщил, что отдыхать у моря лучше с 8:00 до 12:30, а также с 16:30 до 19:00. По словам врача, максимальное время нахождения в воде не должно превышать 20 минут для взрослого человека, иначе можно "заработать" отит, ринит, фарингит и некоторые другие заболевания.

Эксперт также советует отдавать предпочтение галечным пляжам, чтобы при купании песчаная взвесь не попадала в носовые пазухи.