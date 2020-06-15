Отдыхающим на курортах КМВ запретили выходить из санаториев

В санаториях Кисловодска запретили выходить в город, чтобы избежать распространения коронавируса.
15 июня в городе-курорте открылись 16 санаториев из 40 здесь здравниц.
В Кисловодске сейчас находятся 326 приезжих для оздоровления в санаториях. Всех предварительно проверили на наличие коронавируса. До конца июня забронированы 1460 путевок в здравницы Кисловодска.
Сообщается, что аналогичный запрет существует и в соседних городах-курортах – Ессентуках, Железноводске и Пятигорске, причём, в здравницах столицы СКФО принято решение заселять отдыхающих в санаториях строго по одному.